Експерти протестували десятки смартфонів і назвали топ-5, які працюють найдовше

Лідером рейтингу став Redmi Note 17 Pro Max, але до списку також увійшли доступні та компактні пристрої.

У виданні Android Authority назвали смартфони, які показали найкращу автономність за підсумками тестів у 2026 році. До списку увійшли моделі різних цінових категорій – від дешевих пристроїв до флагманів і розкладних смартфонів.

Щоб визначити найкращі, експерти перевіряли, скільки смартфони працюють у різних сценаріях: під час веб-серфінгу, перегляду відео, зйомки на камеру та інших повсякденних завдань. При цьому враховувалася не тільки ємність акумулятора, а й енергоефективність процесора, дисплея та інших компонентів.

Найбільш автономний смартфон 2026 року – Redmi Note 17 Pro Max

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Абсолютним лідером за часом автономної роботи став Redmi Note 17 Pro Max, який дебютував на ринку раніше цього місяця. Він отримав кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 10 000 мАг – такий запас енергії дозволяє пристрою працювати до 48 годин навіть при високому навантаженні.

У тестах Android Authority смартфон пропрацював 13 годин під час інтенсивної зйомки контенту та вражаючі 39 годин під час відтворення відео. За результатами тестування Redmi Note 17 Pro Max випередив колишнього лідера OnePlus 15 у всіх основних сценаріях. Повністю зарядити акумулятор вдалося за 20 хвилин, а до 50% – всього за 8 хвилин.

Компактний смартфон з хорошою автономністю – Pixel 10

Для тих, хто шукає невеликий телефон з хорошою автономністю, найкращим вибором визнали Google Pixel 10. Пристрій оснащений акумулятором на 4970 мАг і зміг пропрацювати майже 14 годин під час веб-серфінгу.

Також смартфон продемонстрував майже 10 годин роботи під час відеодзвінків і понад п’ять годин безперервного фотографування. Головним недоліком стала повільна зарядка – до 100% батарея заряджається за 85 хвилин.

Найавтономніший смартфон дешевше $500 – Pixel 10a

У категорії смартфонів дешевше за $500 переміг Google Pixel 10a. Він отримав акумулятор на 5100 мАг і здатний забезпечити понад один день активного використання та вражаючі 23 години відтворення 4K-відео.

У тестах пристрій пропрацював близько 10 годин під час серфінгу в інтернеті та відеодзвінків у Zoom, а під час безперервної зйомки фото або запису відео у роздільній здатності 4K акумулятора вистачає більш ніж на шість годин. Повна зарядка займає близько 84 хвилин.

Найавтономніший смартфон дешевше $250 – CMF Phone 1

Найкращим варіантом з бюджетом до $250 експерти назвали CMF Phone 1. Смартфон оснащений акумулятором ємністю 5000 мАг і здатний працювати понад 10 годин під час веб-серфінгу або відеодзвінків.

Під час відтворення відео у 4K він пропрацював 18 годин, а повністю зарядився менше ніж за 60 хвилин завдяки 30-ватній зарядці.

Найбільш автономний складаний смартфон – Motorola Razr Ultra

Серед смартфонів-розкладачок перше місце посів Motorola Razr Ultra. Незважаючи на компактний корпус, модель оснащена акумулятором на 4700 мАг і здатна витримувати цілий день активного використання.

На повну зарядку смартфону знадобилося 57 хвилин при потужності 45 Вт. Також підтримується бездротова зарядка потужністю до 30 Вт.

Раніше експерти назвали смартфони з найкращими камерами. Вибрати ідеальний смартфон для фото зараз – непросте завдання, оскільки кожен виробник робить ставку на свої унікальні технології.

Nokia випустила сучасний кнопковий телефон з батареєю, як у iPhone 17. Виробник заявляє про до 37 годин розмов і понад 40 днів роботи в режимі очікування.

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