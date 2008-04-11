Двоє мешканців Рівненщини за місяць викрали майже 90 кришок каналізаційних люків

Двоє мешканців Рівненщини упродовж березня 2008 року викрали 89 металевих кришок з каналізаційних люків.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв’язків УМВС України в області, у скоєнні цих злочинів підозрюються 23-річний житель міста Кузнецовська та 39-річний житель села Більська Воля Володимирецького району. Вони були затримані і зізналися у крадіжках.

За даними слідства, зловмисники здавали викрадені кришки люків до пунктів прийому чорних металів.

За оцінками комунальників, вартість однієї кришки становить близько 250 гривень.

Зараз триває перевірка фактів, після неї правоохоронці порушать кримінальну справу.