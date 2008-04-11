У Житомирській області з початку року зафіксовано 400 економічних злочинів

У Житомирській області з початку року зафіксовано 400 злочинів у сфері економіки, що в півтора рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні колегії Управління МВС України в Житомирській області начальник управління Валерій ПРИСЯЖНЮК.

"Цього року міліція зареєструвала 400 економічних злочинів, з яких 173 розкрито в службовій діяльності", - відзначив він.

За словами начальник УМВС, названі показники майже в півтора рази перевищують аналогічні минулорічні.

В.ПРИСЯЖНЮК відзначив, що широкий резонанс одержало розкриття працівниками міліції і обласної прокуратури учасників злочинного угруповання з ознаками організованості, які впродовж 2006-2007 років займалися розкраданням і привласненням банківських коштів в особливо великих розмірах шляхом оформлення фіктивних кредитних справ.

"Уже встановлено, що названі зловмисники оформили більш як 300 кредитних справ на підставних осіб, одержали і привласнили більш ніж на 7 млн. грн. банківських грошей", - наголосив В.ПРИСЯЖНЮК.