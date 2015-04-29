На Донеччині у співпраці з терористами викрито працівника колонії

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, слідчим управлінням облпрокуратури завершене досудове розслідування щодо працівника колонії, якого обґрунтовано підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення або участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Під час слідства встановлено, що чоловік 1977 року народження працював інженером Волноваської виправної колонії Управління ДПтС України у Донецькій області № 120.

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У вересні 2014 року цю колонію, яка розташована у селі Оленівка Волноваського району, захопили бойовики з терористичної організації «ДНР». Всьому особовому складу колонії було наказано прибути на територію, яка контролюється законною владою України. Однак чоловік наказ не виконав та залишився працювати у колонії, перейшовши таким чином на бік терористів.

Йому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, обвинувальний акт передано до суду. За співпрацю з бойовиками чоловіку загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, минулого року СБУ затримала шпигуна, який вербував ув'язнених вступати в армію «ДНР».