Вбивця 77 людей Брейвік вирішив відновити навчання в Університеті Осло

Як йдеться в повідомленні, розміщеному на офіційному сайті ВНЗ, "норвезький стрілок" подав в університет необхідні документи, заявивши про своє бажання отримати диплом бакалавра за спеціальністю політологія і приступити до навчання цієї осені, пише ТАСС.

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"Якщо заяву Брейвіка буде прийнято, то в відповідності з умовами його утримання у в'язниці, у нього не буде можливості відвідувати університетський кампус і контактувати з кимось зі студентів або викладачів", - уточнив ректор найбільшого університету Норвегії Уле Петтер Уттерсен.

Як повідомляв УНІАН, раніше Брейвік зажадав надати йому відеоігри, погрожуючи розпочати голодування.

Брейвік 22 липня 2011 року влаштував вибух в урядовому кварталі норвезької столиці, в результаті якого загинули вісім осіб, і стрілянину в молодіжному таборі робочої партії Норвегії на острові Утейя, де загинули 69 осіб. Брейвік засуджений до 21 року в'язниці.