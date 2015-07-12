Ярош закликав арештувати винних у стрілянині і звільнити Авакова

Про це йдеться в заяві, опублікованій на офіційній сторінці Дмитра Яроша у соцмережі. У повідомленні йдеться, що дану ситуацію і можливі наслідки "Правий сектор" вважає небезпечними для держави і зробить все, щоб Україна не була знищена.

Читайте такожСБУ обіцяє доставити бійців "Правого сектору" з Мукачева до Києва для об'єктивного розслідуванняРазом з тим у заяві наголошується, що бійці "Правого сектора"діяли в рамках необхідної оборони. "Правий сектор" закликає до арешту тих, кого вони вважають винуватцями трагедії, а також до звільнення керівників правоохоронних органів. "Закликаємо продовжити безстрокові політичні акції до арешту винних, на думку "Правого сектора", в трагедії, Ланьо, Медведчука і відправки у відставку всього керівництва силових структур Закарпатської області та міністра внутрішніх справ Авакова", - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, у Мукачеві в результаті перестрілки з участю бійців "Правого сектора" постраждали 9 осіб, серед них 3 випадкових перехожих. В результаті перестрілки загинули 3 людини.

"Група озброєних осіб чисельністю 15 – 20 чоловік приїхала на об'єкт, зв'язок з яким має народний депутат України, який має за плечима сумний досвід 90-х років, – Михайло Ланьо", – повідомив Антон Геращенко.