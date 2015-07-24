Україна, Польща та Литва зробили ще один крок на зустріч створенню "ЛитПолУкрбриг"

Сьогодні, 24 липня, у Львові в Академії сухопутних військ Збройних Сил України Міністр оборони України генерал-полковник Степан Полторак, віце-прем’єр-міністр – міністр національної оборони Республіки Польща Томаш Семоняк та міністр охорони краю Литовської Республіки Юозас Олекас провели трьохсторонню зустріч, під час якої обговорили практичні питання діяльності багатонаціональної бригади “Литполукрбриг” та підписали відповідну Технічну угоду.

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Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони України.

"Метою створення багатонаціональної військової частини є підвищення рівня взаємної довіри та співпраці між країнами, а також покращення безпекової ситуації у регіоні. Крім того, служба у багатонаціональній бригаді дозволить українським військовослужбовцям опанувати передові стандарти підготовки військ та досягти їх оперативної взаємосумісності", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що міністр національної оборони Польщі відзначив значні успіхи українського оборонного відомства в роботі щодо реформування Збройних Сил України.

"Ми задоволені побаченим сьогодні під час спільного навчання і готові підписати текст Технічної угоди щодо функціонування спільної литовсько-польсько-української бригади. Сподіваємося вже найближчим часом відвідати її штаб", – зазначив Семоняк.

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"Одним із важливих позитивних моментів спільного проходження військової служби для нас стане вивчення досвіду українських військовослужбовців, набутого під час бойових дій. Таким чином ми досягнемо кращого взаєморозуміння не лише між військами, а й нашими суспільствами", – наголосив Олекас.

При цьому міністр оборони України зауважив: "Для нас це історичний момент. Нам є, чому вчитись один у одного. І у нас спільна мета – створити надійний захист громадянам наших країн та слугувати європейським цінностям та безпеці".

У даний час військовослужбовці Збройних Сил України активно залучаються до спільних заходів з підготовки штабів, тренувань, навчань для підвищення рівня оперативних спроможностей підрозділів. Досвід військовослужбовців спільної литовсько-польсько-української бригади дозволить запровадити сучасні стандарти із планування, забезпечення та застосування військ у загальну систему підготовки Збройних Сил України.