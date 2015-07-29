У Києво-Печерській лаврі чудотворним іконам Богородиці вклонилися понад 100 тисяч віруючих

У Києві завершилося перебування восьми чудотворних ікон Божої Матері, які були привезені до Києва на урочистості з нагоди 1000-річчя преставлення князя Володимира.

За інформацією керуючого справами Української Православної Церкви Московського патріархату митрополита Антонія (Паканича), 27-28 липня Пресвятій Богородиці у Києво-Печерській лаврі вклонилися понад 100 тис віруючих - киян і паломників з усієї України, повідомляє Центр інформціі УПЦ МП.

"Віруючі з різних регіонів України показали свою єдність. Наші парафіяни в усіх областях України, різного віку, соціального статусу, політичних поглядів. Всіх об'єднує віра. Українська Православна Церква є консолідуючою силою нашої держави, здатною об'єднати людей, піти від поділів і наблизити мир", - зазначив владика Антоній.

Читайте такожВ УПЦ МП назвали якості князя Володимира, які б могли допомогти політикам

За словами керуючого справами УПЦ МП, прибуття у Київ святинь стало для киян та гостей міста важливою подією. Незважаючи на дощову погоду, потік людей, охочих поклонитися іконам Богородиці йшов вночі і вдень.

"Більше 100 тисяч людей прийшли в Києво-Печерську лавру, щоб прикластися до святинь. Хресний хід, який відбувся напередодні, розтягнувся на кілометри: від Володимирської гірки до лаврських воріт. Сподіваюся, що Господь почує молитви всіх, хто брав участь в урочистостях і пошле нам усім мир та Свою благодатну допомогу", - побажав митрополит Антоній.

Як повідомляв Центр інформації УПЦ МП, на урочистості 27-28 липня в Київ були привезені вісім чудотворних ікон Божої Матері «Піщанська» (Ізюм, Харківська обл.), «Почаївська» (Почаїв, Тернопільська обл.), «Касперівська» (Одеса), «Зимненська» (Волинь), «Охтирська» (Охтирка, Сумська обл.), «Святогірська» (Святогірськ, Донецька обл.), «Призри на смирення» (Київ) та ікона «Троєручиця-Бердянська» (Бердянськ, Запорізька обл.). Також для поклоніння віруючих була виставлена ​​ікона святого князя Володимира з часткою мощей. Одночасне перебування святинь в Києві було організовано в рамках святкування 1000-річчя преставлення князя Володимира.