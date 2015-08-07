На Харківщині засуджено чотирьох терористів, що проходили підготовку у РФ

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, всі четверо членів терористичної групи за рішення Дергачівського районного суду отримали реальні терміни ув'язнення.

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За відомостями СБУ, диверсійну підготовку члени злочинної групи здобули у тамбовському військовому таборі в Росії, куди їх направив 42-річний харків’янин-вербувальник. Російські офіцери навчили їх підривній справі, тактиці ведення бойових дій, снайперській стрільбі, стрільбі з автоматичної зброї, схемам скоєння диверсій і терактів.

Група не встигла розпочати терористичну діяльність, оскільки на початку березня була знешкоджена співробітниками СБУ. Під час обшуків у зловмисників вилучено майже кілограм тротилу, електродетонатори, бойові осколкові гранати, а також видану у Росії спеціальну літературу з підривної справи, «шеврони» та символіку терористичних організацій.

Вироком суду вербувальник групи визнаний винним у скоєнні злочинів, передбачених ст. 110; ст. 263 та ст. 396 Кримінального кодексу ("посягання на територіальну цілісність України"; "незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами"; "приховування злочину") та засуджений до позбавлення волі строком 5 років. Інші члени групи засуджені до 3 років позбавлення волі.

Судові вироки щодо членів злочинної групи вступили в законну силу наприкінці липня.