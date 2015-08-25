На Одещині відкрили меморіальну дошку суспільно-політичному діячеві Івану Липі

Як повідомили УНІАН у Біляївській райдержадміністрації, в урочистостях взяли участь громадські активісти та місцеві жителі, депутати сільської ради.

На дошці, яка виконана з чорного мармуру, білими літерами викарбувано: «Іван Липа, лікар, патріот, письменник. У 1904-1905 роках побудував у селі Дальник лікарню для незаможних жителів». Також вказані також дати його життя.

Як пояснили в райдержадміністрації, Липа в 1902-1918 роках жив в Одесі, тісно співпрацював з одеським товариством «Просвіта», в 1917-му став першим комісаром Одеси від Центральної Ради. За ініціативою Липи 110 років тому у вищеназваному селі була побудована земська лікарня.

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Довідка УНІАН.

Іван Липа (1865 - 1923) - український громадсько-політичний і державний діяч, письменник, літературний критик, медик.

Активну участь в українському національно-визвольному русі. Розміщував публіцистичні статті в газетах, організував видавництво «Одеська літературна спілка».

Будучи призначеним комісаром Одеси від Центральної ради Української Народної Республіки, управляв містом на посаді градоначальника. Був членом Керівного комітету міста (1917), медичним інспектором Одеси.

Пізніше переїхав до Києва і став членом Директорії УНР, міністром культів і віросповідань (1919), одним з авторів проекту першої Конституції УНР (1920), потім міністром охорони здоров'я уряду УНР.

Восени 1920 року емігрував до Польщі.