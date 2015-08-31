СБУ ліквідувала у Харкові конвертаційний центр, який обслуговував "ЛНР"

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, зловмисники обслуговували майже 60 фіктивних підприємств, підконтрольних терористам. Кошти переводилися у готівку та кур’єрами доставлялися на тимчасово окуповані бойовиками території.

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Конвертцентр також "надавав послуги" підприємствам реального сектора економіки для ухилення від сплати податків до державного бюджету. За попередніми оцінками, щомісячний обіг коштів "конверта" становив понад 100 млн грн, поінформували в СБУ.

Правоохоронці у ході спецоперації затримали організаторку конвертцентру, яка є переселенкою з тимчасово підконтрольних терористам територій. Правоохоронці також затримали трьох кур’єрів, один з яких –міліціонер, йдеться в повідомленні.

Під час обшуків співробітники спецслужби вилучили печатки і документацію підконтрольних терористам фіктивних фірм та понад 2 млн грн.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу. Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до організації та функціонування конвертаційного центру.