В Раді пообіцяли, що всі підручники для школярів будуть безкоштовними

Про це заявила народний депутат фракції «Народний фронт», Голова Комітету з питань науки та освіти Лілія Гриневич під час брифінгу у парламенті.

«Цього року, незважаючи на загрозу того, що підручники можуть стати платними, зроблено все для того, щоб для кожної української родини підручники були безкоштовними», - наголосила вона.

Гриневич зазначила, що вартість підручників, наприклад, для сьомого класу складає 800 гривень.

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Голова комітету повідомила, що половину коштів, необхідних для забезпечення учнів підручниками, було виділено з Державного бюджету за рахунок скорочення депутатських зарплат та заощадження видатків Верховної Ради. Другу половину коштів, за словами Гриневич, мають дати органи місцевого самоврядування.

При цьому вона наголосила на тому, що сьогодні, завдяки бюджетній децентралізації, місцеві бюджети отримують більше коштів, ніж раніше.

«Важливо, щоб вони правильно використовували ці надходження, зокрема, для розвитку освіти. Тому що, фактично, обов’язок по дошкільній та загальній середній освіті повністю лягає на органи місцевого самоврядування», - підкреслила Лілія Гриневич.

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Крім того, голова профільного парламентського комітету зауважила, що на сьогоднішній день влада забезпечила умови для навчання в зоні АТО.

За її словами, окупанти пошкодили та зробили непридатними понад 190 закладів освіти на Сході Україні.

Раніше УНІАН повідомляв, що міністерство освіти запроваджує нову систему шкілької освіти. Починаючи із 2016 року школярі навчатимуться 12 років.