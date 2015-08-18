Квіт розповів, коли в школі будуть навчатися 12 років

Про це розповів міністр освіти і науки Сергій Квіт в ефірі програми «Ранок у великому місті», повідомляє Еспресо. TV.

Квіт повідомив, що впроваджуватимуть нову систему поступово.

"Діти, які підуть ( в школу - ред.) в 2016 році, закінчать 12-річну школу. Я думаю, що це буде поступово, і на той час ми зможемо організувати і матеріально-технічне забезпечення та кадровий склад, і все таке", - сказав Квіт.

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За словами міністра, дванадцятирічна система, співпадає з сучасними вимогами до освіти, і дозволить засвоїти всю шкільну програму. Однією з причин скарг на сучасні шкільні програми, Квіт вважає, їх перевантаженість.

"Наші програми викликають скарги, вони перевантажені, нецікаві . Одна з причин - був забраний 12 рік, тому ці програми спресувались", - сказав Квіт.

Раніше УНІАН повідомляв, що в 10 українських школах проведуть пілотний проект з реформування освіти. Результатом впровадження цього проекту має стати розуміння як для вчителів так і для учнів, що школа є тим місцем, в якому кожен може і хоче вчитися; щоб школа стала тим місцем, де зростає мотивація учнів для навчання і прагнення до саморозвитку; щоб школа могла формувати основи громадського виховання через розвиток в учнів уміння співпереживати і розуміти потреби інших.

Експеримент будуть проводити неурядова організація Центр громадянської освіти (Варшава, Польща) у партнерстві з Всеукраїнською асоціацією викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова доба» за підтримки Польського інституту.