На сайті МВС створять базу банківських карт і мобільних номерів шахраїв

Про це заявив начальник управління боротьби з кіберзлочинністю МВС Сергій Демедюк. "Незабаром на нашому сайті впровадимо базу даних усіх банківських карток, які нами були встановлені і використовувалися шахраями. Також з’являться номери мобільних та міських телефонів, які шахраями використовуються для вчинення злочинів", - повідомив Сргій Демедюк.

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В даний час ця база даних перебуває на стадії тестування. Демедюк повідомив, що до неї будуть вносити інформацію як правоохоронці, так і банки.

За його словами, скористатися базою даних для перевірки інформації під час здійснення фінансової операції зможе кожен бажаючий.

"Громадянин, який буде здійснювати ту чи іншу фінансову операцію на невідомому йому ресурсі або по якомусь оголошенню, зможе перевірити інформацію, яку пропонує ресурс для оплати фінансової операції, або з якого номера телефонує особа", - зазначив Сергій Демедюк.