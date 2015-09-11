Нові українські паспорти повинні обговорюватися з Москвою - МЗС Росії

14:39, 11 вересня 2015
Суспільство
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Питання запровадження Україною нового типу посвідчень особи має обговорюватися з Москвою.

паспорт / inforesist.org

Про це заявив в інтерв'ю РІА «Новости» директор консульського департаменту МЗС РФ Євген Іванов.

Він зазначив, що поки таких пропозицій від України не надходило.

"Слід мати на увазі, що перелік документів, за якими громадяни Росії і України здійснюють безвізові поїздки, встановлений угодою між урядом Російської Федерації та урядом України від 1997 року. Будь-які новації в цьому зв'язку повинні бути попередньо узгоджені сторонами та затверджено шляхом внесення змін в угоду. Поки що ніяких пропозицій для обговорення від української сторони не надходило", - сказав Іванов.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні з нового року планують почати видавати нові внутрішні паспорти європейського зразка у вигляді біометричних ID-карт.

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