Нові українські паспорти повинні обговорюватися з Москвою - МЗС Росії

Про це заявив в інтерв'ю РІА «Новости» директор консульського департаменту МЗС РФ Євген Іванов.

Він зазначив, що поки таких пропозицій від України не надходило.

"Слід мати на увазі, що перелік документів, за якими громадяни Росії і України здійснюють безвізові поїздки, встановлений угодою між урядом Російської Федерації та урядом України від 1997 року. Будь-які новації в цьому зв'язку повинні бути попередньо узгоджені сторонами та затверджено шляхом внесення змін в угоду. Поки що ніяких пропозицій для обговорення від української сторони не надходило", - сказав Іванов.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні з нового року планують почати видавати нові внутрішні паспорти європейського зразка у вигляді біометричних ID-карт.