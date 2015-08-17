Біометричний закордонний паспорт України успішно пройшов тест на відповідність нормам ІСАО

Про це йдеться в офіційному звіті, що надійшов на адресу Поліграфкомбінату «Україна» від німецьких фахівців, повідомляє Главком.

Прес-служба комбінату повідомляє, що Secunet Security Networks AG – це незалежна експертна лабораторія, акредитована Німецьким федеральним управлінням з інформаційної безпеки (BSI), яке розробляє вимоги безпеки документів ІСАО. Тут проводять сертифікацію інформаційних і програмних продуктів такі світові лідери ІТ-технологій, як Dell Inc., IBM Corporation, Microsoft Corporation, Samsung Electronics, NATO Programme Centre, Oracle Corporation і багато інших.

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У своєму звіті Secunet Security Networks AG повідомляє: «Зразки паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм пройшли успішне тестування на відповідність нормам ІСАО на рівні 1-4, згідно BSI TR-03105, частина 2, версія 2.2 (01.12.2009) «План тестування машинозчитуваних проїзних документів з інтегрованою захисної безконтактної мікросхемою на рівнях 1-4 ", а також на рівні 6-7, згідно BSI TR-03105, частина 3.1, версія 1.2 (19.07.2013) і AFNOR-BSI-TR-03105 -3.2, версія 1.3 (25.02.2013)».