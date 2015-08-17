Біометричний закордонний паспорт України успішно пройшов тест на відповідність нормам ІСАО
Міжнародна експертна лабораторія Secunet Security Networks AG підтвердила успішне проходження тестування українського біометричного паспорта для виїзду за кордон на відповідність нормам ІСАО (Міжнародна асоціація цивільної авіації).
Про це йдеться в офіційному звіті, що надійшов на адресу Поліграфкомбінату «Україна» від німецьких фахівців, повідомляє Главком.
Прес-служба комбінату повідомляє, що Secunet Security Networks AG – це незалежна експертна лабораторія, акредитована Німецьким федеральним управлінням з інформаційної безпеки (BSI), яке розробляє вимоги безпеки документів ІСАО. Тут проводять сертифікацію інформаційних і програмних продуктів такі світові лідери ІТ-технологій, як Dell Inc., IBM Corporation, Microsoft Corporation, Samsung Electronics, NATO Programme Centre, Oracle Corporation і багато інших.
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У своєму звіті Secunet Security Networks AG повідомляє: «Зразки паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм пройшли успішне тестування на відповідність нормам ІСАО на рівні 1-4, згідно BSI TR-03105, частина 2, версія 2.2 (01.12.2009) «План тестування машинозчитуваних проїзних документів з інтегрованою захисної безконтактної мікросхемою на рівнях 1-4 ", а також на рівні 6-7, згідно BSI TR-03105, частина 3.1, версія 1.2 (19.07.2013) і AFNOR-BSI-TR-03105 -3.2, версія 1.3 (25.02.2013)».