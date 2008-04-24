У Донецьку капітан міліції приховував злочини, скоєні педофілом

У Донецьку до кримінальної відповідальності притягується капітан міліції, який приховав злочини, здійснені маньяком-педофілом.

Як повідомили в Пролетарській районній прокуратурі Донецька, капітан міліції, який був працівником Пролетарського райвідділу міліції, приховав два злочини маньяка в своєму районі. В обох випадках капітан необгрунтовано виніс ухвали про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом злочинів педофіла.

Перший випадок мав місце в липні 2007 року, другий - у вересні. Обидві дівчинки - сімох і дев`яти років - зникли на добу, а потім повернулися додому із слідами ін`єкцій і статевого насильства. Діти розповідали, що їх відвіз дорослий чоловік. Батьки потерпілих вимагали від міліції розслідування, проте капітан у документах записував, що претензій у батьків немає, - повідомляє прокуратура.

Слідством було встановлено, що за маньяком більше десятка згвалтувань, здійснених в містах Мар’їнці, Шахтарську, Дзержинську, а також в Кіровському та Пролетарському районах Донецька. Злочинець пересувався на іномарці темного кольору, обманом заманював в машину школярок, яких не супроводжували дорослі, вводив дітям снодійне і відвозив у безлюдні місця. Діти приходили до тями на значній відстані від дому.

Коли взимку 2008 року міліція поширила через ЗМІ фоторобот з прикметами серійного насильника, він зачаївся і наразі ще не спійманий.

За інформацією працівників районної прокуратури, капітан міліції притягується до відповідальності за трьома статтями Кримінального кодексу – за зловживання владою, за халатність, за підробку документів (ст. 364 (ч.3); ст. 366 (ч.1) і ст. 367 КК України).