В Артемівську відкрили Училище олімпійського резерву (фото)

15 вересня в Артемівську відбулося урочисте відкриття Училища олімпійського резерву ім. Сергія Бубки, яке переїхало до міста з Донецька.

Про це повідомляється на сайті Федерації легкої атлетики України.

У місті, яке знаходиться зовсім поруч з зоною АТО, відбулося справжнє свято. Велика кількість місцевих жителів, які зібралися на урочистості на стадіоні «Металург», отримали можливість на якийсь час забути про блокпости, посилені засоби безпеки, інші незручності, пов’язані з війною.

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"Спорт – це одна з тих соломинок, яка покращує життя людей, дає їм надію на мирне існування. І з огляду на це ті величезні зусилля, які були витрачені на переїзд Училища з Донецька до Артемівська, повністю себе виправдали. Це був дуже не простий процес, адже необхідно було перевезти спортсменів, тренерів, поселити їх десь, організувати навчальний, а окрім цього, і тренувальний процес. Поки що до Артемівська перевезено 11 видів спорту, але йде мова про те, щоб усі 17 видів спорту, як це було раніш, були представлені в Училищі Бубки", - заявив президент Федерації легкої атлетики України та перший заступник Міністра молоді та спорту України Ігор Гоцул.