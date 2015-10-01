Затримано одного підозрюваного у загибелі бійця АТО в Києві, ще двоє оголошені у розшук

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Як йдеться у повідомленні, у рамках розслідування кримінального провадження за фактом загибелі демобілізованого бійця АТО в ніч на 26 вересня в Києві встановлені особи всіх, хто причетний до скоєння цього злочину.

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«Наразі одного з підозрюваних затримано. Постановою Святошинського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокуратурою Святошинського району, йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою», - повідомили у прес-службі.

Двом іншим фігурантам кримінального провадження заочно повідомлено про підозру, вони оголошені в розшук, і отримано рішення суду про дозвіл на їхнє затримання, наголошується у повідомленні.

Як повідомлялося, в ніч на 26 вересня у Святошинському районі столиці на території одного з розважальних комплексів виникла сварка між відвідувачами. Згодом інцидент переріс у бійку зі стріляниною і закінчився ДТП, внаслідок якої загинув демобілізований військовослужбовець.

У зв'язку із зазначеними подіями розпочато кримінальні провадження за ч. 4 ст. 296 і ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.