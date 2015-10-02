Екс-директора бронетанкового заводу арештували з можливістю внесення застави у 30 мільйонів

Про це заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Шевченківський районний суд міста Львова (честь головуючому судді!), за клопотанням військового прокурора та на підставі наданих ним доказів (півгодини назад), обрав підозрюваному у заволодінні державними коштами колишньому директору Львівського бронетанкового заводу запобіжний захід - арешт, з можливістю внесення застави у розмірі 30 млн гривень", - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня Матіос повідомив, що слідство підозрює колишнього керівника держпідприємства "Львівський бронетанковий завод" у тому, що він протягом грудня 2014 - січня 2015 років, за попередньою змовою з іншими особами та з використанням підприємств з ознаками фіктивності, зловживаючи службовим становищем, заволодів державними коштами оборонного замовлення в сумі понад 2 млн грн, які призначалися для ремонту в зону АТО 31 одиниці БМП-1, а також двигунів УТД-20.

Під час обшуку в екс-директора Львівського бронетанкового заводу було вилучено понад 500 тис. грн та 50 тис. євро.

У червні керівництво "Укроборонпрому" звільнило директора Львівського бронетанкового заводу через невиконання виробничих планів на підприємстві. Зокрема, через затримки у налагодженні повноцінного серійного виробництва бронемашин "Дозор-Б".