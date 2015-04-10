Львівський бронетанковий завод планує до кінця року виготовити 150 бронемашин "Дозор-Б"
Львівський бронетанковий завод має намір до кінця цього року виготовити 150 тактичних машин "Дозор-Б" для потреб української армії.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облдержадміністрації, така домовленість була досягнута між підприємством та державним концерном "Укроборонпром".
Зокрема, генеральну угоду між концерном "Укроборонпром" і Львівським бронетанковим заводом було підписано 10 квітня в рамках Меморандуму про співпрацю між "Укроборонпромом" і Львівською ОДА.
Як зазначив заступник генерального директора ДК "Укроборонпром" Юрій Пащенко, підписання генеральної угоди між підприємствами створює локальну виробничу кооперацію на Львівщині з виготовлення бронемашини "Дозор-Б".
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Сьогодні прототип броньованого автомобіля "Дозор-Б" продемонстрували під стінами Львівської ОДА.
На даний момент прототип уже пройшов необхідні випробування та має дозвіл на постачання Збройним Силам України. У бронеавтомобілі втілено велику кількість інновацій та забезпечено високу надійність.
Голова Львівської ОДА Олег Синютка підкреслив, що вартість "Дозору-Б" удвічі нижча за подібні взірці такого класу.
Як повідомляв УНІАН, 10 квітня у Львівській ОДА було підписано меморандум про співпрацю між державним концерном "Укроборонпром" та Львівською обласною державною адміністрацією щодо розширення співпраці з підприємствами Львівської області у рамках виконання державного оборонного замовлення та програм соціально-економічного розвитку.
Довідка УНІАН. бронемашина "Дозор-Б" призначена для швидкого транспортування та захисту десанту. Його броня витримує не лише вогонь стрілецької зброї, а ще й осколки снарядів та мін. З середини корпус оснащений протиосколковим захистом із кевлару. Екіпаж складається з водія, командира, оператора та 6-ти десантників.