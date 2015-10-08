Суд переніс на два тижні розгляд скарги на арешт пасинка Фірташа

Апеляційний суд Києва переніс розгляд скарги адвокатів на арешт пасинка українського бізнесмена Дмитра Фірташа Сергія Калиновського через технічні проблеми з трансляцією судового засідання в режимі відеоконференції.

Як передає кореспондент УНІАН, на сьогоднішнє засідання Калиновського не доставляли до зали суду. Розгляд скарги мав відбуватися в режимі відеоконференції між СІЗО та Апеляційним судом.

Читайте такожСуд заарештував колишнього пасинка Фірташа Калиновського на два місяці - ЗМІ (фото)

При цьому суд наголосив, що проблеми з відеозв’язком виникли сьогодні не лише з розглядом апеляції на арешт Калиновського, але й по інших справах.

Враховуючи перебіг подій, судове засідання перенесено на 22 жовтня на 11.00.

Як повідомляв УНІАН, Калиновського, який 8 років переховувався від правосуддя, затримали у Києві 29 вересня. Він розшукувався у справі про скоєну в 2007 році дорожню аварію, в якій загинули двоє осіб. Тоді Калиновський втік з приватної клініки, де лікувався після ДТП.