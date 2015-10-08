Суд переніс на два тижні розгляд скарги на арешт пасинка Фірташа
Враховуючи перебіг подій, судове засідання перенесено на 22 жовтня на 11.00.
Апеляційний суд Києва переніс розгляд скарги адвокатів на арешт пасинка українського бізнесмена Дмитра Фірташа Сергія Калиновського через технічні проблеми з трансляцією судового засідання в режимі відеоконференції.
Як передає кореспондент УНІАН, на сьогоднішнє засідання Калиновського не доставляли до зали суду. Розгляд скарги мав відбуватися в режимі відеоконференції між СІЗО та Апеляційним судом.
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При цьому суд наголосив, що проблеми з відеозв’язком виникли сьогодні не лише з розглядом апеляції на арешт Калиновського, але й по інших справах.
Враховуючи перебіг подій, судове засідання перенесено на 22 жовтня на 11.00.
Як повідомляв УНІАН, Калиновського, який 8 років переховувався від правосуддя, затримали у Києві 29 вересня. Він розшукувався у справі про скоєну в 2007 році дорожню аварію, в якій загинули двоє осіб. Тоді Калиновський втік з приватної клініки, де лікувався після ДТП.