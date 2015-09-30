З'явилося відео із затриманням поліцією Калиновського

МВС України на своїй сторінці у Youtube опублікувало відео із затриманням поліцією пасинка Фірташа Сергія Калиновського.

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Як повідомляв УНІАН, вчора вночі у Дарницькому районі Києва затримали колишнього пасинка українського олігарха Дмитра Фірташа Сергія Калиновського.

Калиновського оголосили в міжнародний розшук після того, як він зник із приватної клініки, де лікувався після ДТП. Калиновський на спортивному "BMW" на величезній швидкості врізався в припарковані "Жигулі". В результаті загинув прапорщик внутрішніх військ Володимир Куликовський.

Нагадаємо, аварія за участю Калиновського - молодшого сина нафтового бізнесмена Зиновія Калиновського та колишньої дружини бізнесмена Дмитра Фірташа Марії Фірташ – сталася 30 травня 2007 року близько 5-ї години ранку. Автомобіль BMW М6, за кермом якого перебував Калиновський, врізався в припарковані "Жигулі" на бульварі Тараса Шевченка в Києві. Пасажир "Жигулів", службовець Внутрішніх військ, загинув на місці події. З Калиновським у машині їхала його 25-річна подруга, яка через кілька днів померла від одержаних травм.

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Прокуратура Києва порушила кримінальну справу за обвинуваченням Калиновського за статтями 345 ч. 2 (спричинення тілесних ушкоджень працівникові правоохоронного органу у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків) і 286 ч. 3 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох осіб) Кримінального кодексу України.

У вересні 2007 року Калиновський залишив приватну клініку, де лікувався після ДТП.