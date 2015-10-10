Батальйон міліції особливого призначення "Харків" очолив комбат "Золотих воріт" (фото)
22:26, 10 жовтня 2015Суспільство
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У Харкові відбулося злиття міліцейських батальйонів особливого призначення "Слобожанщина", "Харків-1 і Харків-2".
Проволовський раніше був комбатом "Золотих воріт" / mvs.gov.ua
Про це повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України у Харківській області.
За даними міліції, 9 жовтня наказом МВС України на посаду командира об'єднаного батальйону патрульної служби міліції особливого призначення "Харків" був призначений майор міліції Володимир Проволовський. Представлення нового командира особовому складу відбулося сьогодні.
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Проволовский раніше проходив службу в Збройних силах України, а також був командиром батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Золоті ворота» ГУМВС України в місті Києві.
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