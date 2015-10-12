Біля супермаркету в Миколаєві затримано військового з гранатою в руках

Як повідомили УНІАН у прес-службі Миколаївського міськуправління міліції, 9 жовтня в міліцію надійшло повідомлення від громадян про те, що біля супермаркету по пр. Миру знаходиться чоловік з гранатою в руках.

На місце виїхала слідчо-оперативна група Ленінського райвідділу міліції і фахівці-вибухотехніки.

Правоохоронці затримали чоловіка, який виявився 22-річним військовослужбовцям, жителем Херсонської області.

У ході огляду сумки було виявлено 43 патрони калібру 5,45 мм, граната РГН, дві гранати РГД-5 і два запала УЗРГМ.

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Небезпечні предмети вилучені. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

Канали надходження боєприпасів встановлюються.