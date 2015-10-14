Порошенко просить ВР посилити відповідальність за ненадання роботи демобілізованим

Як повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко у Twitter, про це Порошенко заявив у ході робочої поїздки до Дніпропетровська.

"Я звернувся до ВР проголосувати як невідкладний закон про посилення відповідальності за ненадання роботи демобілізованим", - процитував президента його прес-секретар.

Президент: я звернувся до ВР проголосувати як невідкладний закон про посилення відповідальності за ненадання роботи демобілізованим — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) October 13, 2015

Раніше УНІАН повідомляв про завершення в Збройних силах України демобілізації військовослужбовців, призваних у третю чергу часткової мобілізації.

Нагадаємо, наприкінці квітня Порошенко доручив уряду підготувати законопроект про посилення відповідальності керівників підприємств за незбереження за працівниками, призваними на військову службу під час мобілізації, місця роботи, посади та виплати заробітку.

У липні відповідний законопроект був зареєстрований у парламенті.

Ним пропонується внести зміни до Кодексу законів про працю, згідно з якими на роботодавців накладатиметься штраф у розмірі 5 мінімальних зарплат за кожного працівника, якого призвали або мобілізували, якщо йому не збережено робоче місце.

Також пропонується накладення штрафу на керівників підприємств у разі тих же порушень у розмірі від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.