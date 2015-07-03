Кабмін пропонує штрафувати керівників підприємств за порушення соцгарантій мобілізованих працівників

Як повідомляє прес-служба Секретаріату Кабміну, відповідний законопроект був зареєстрований у парламенті 2 липня.

За нормами українського законодавства, за працівниками, мобілізованими під час особливого періоду, зберігається місце роботи й посада, а також щомісячно здійснюються бюджетні виплати компенсації середнього заробітку.

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Проектом закону пропонується внести зміни до Кодексу законів про працю, згідно з якими за недотримання згаданих вимог законодавства на роботодавців накладатиметься штраф у розмірі п'яти мінімальних заробітних плат за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення.

Також пропонується внести зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо накладення штрафу на керівників підприємств у разі тих же порушень у розмірі від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Кабмін розраховує, що прийняття цього закону забезпечить дотримання роботодавцями всіх передбачених законодавством соціальних гарантій мобілізованих в особливий період працівників.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня президент України Петро Порошенко доручив уряду підготувати законопроект про посилення відповідальності керівників підприємств за незбереження за працівниками, призваними на військову службу під час мобілізації, місця роботи, посади та виплати заробітку.

18 березня Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих питань мобілізації та соціального захисту громадян України, які підлягають звільненню з військової служби під час особливого періоду або у зв'язку з оголошенням демобілізації», яким передбачено збереження робочого місця та зарплати для тих, хто проходить військову службу, на термін 18 місяців.

Згідно з українським законодавством, після оголошення в березні 2014 року президентом України мобілізації в зв'язку з окупацією Криму Росією в Україні настав особливий період, під час якого військовозобов'язані призовного віку після отримання повістки повинні з'явитися до військкомату або за вказаними адресами військових пунктів.