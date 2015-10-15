У свято Покрова Пресвятої Богородиці у Святогірській лаврі молились за мир на Донбасі
14:59, 15 жовтня 2015Суспільство
115 0
На свято Покрова Пресвятої Богородиці Слов'янська місцеві жителі вирушили до Святогірської Лаври, щоб помолитися за мир на Донбасі.
slavgorod.com.ua
Особливий день зібрав у Лаврі сотні віруючих зі Слов'янська, Миколаївки, Святогорська, Олександрівки, а також усіх навколишніх сіл і селищ. А молитва за мир і злагоду в Україні та Донбасі - це не тільки спільна позиція, але вистраждана надія.
Читайте такожУ Маріуполі почали перевірку стану доріг та готовності комунальників до зими
Тому й вітання й побажання у прихожан зараз одне на всіх, на всі свята.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter