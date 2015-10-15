У свято Покрова Пресвятої Богородиці у Святогірській лаврі молились за мир на Донбасі

Особливий день зібрав у Лаврі сотні віруючих зі Слов'янська, Миколаївки, Святогорська, Олександрівки, а також усіх навколишніх сіл і селищ. А молитва за мир і злагоду в Україні та Донбасі - це не тільки спільна позиція, але вистраждана надія.

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Тому й вітання й побажання у прихожан зараз одне на всіх, на всі свята.