На борту затонулого у Чорному морі катера могло перебувати 44 людини - Зубко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова урядової комісії з розслідування причин аварії катера на Одещині, віце-прем`єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко сьогодні на брифінгу в Києві.

За словами Зубка, на борту катера, який затонув під Одесою, могли перебувати ще 8 людей.

«Пошукова операція триває. На сьогодні проводиться підйом плавзасобу «Іволга», який потерпів катастрофу і призвів до втрати 14 осіб, Рішення про його підйом було прийнято без дозволу власника, але це було рішення урядової комісії, щоб з’ясувати, чи не залишились на його борту люди, які могли знаходитись на цьому плавзасобі», - зазначив він.

За словами Зубка, згідно з даними опитування людей, які постраждали внаслідок аварії, та інших свідків, на катері могли перебувати більше, ніж 36 осіб. Зараз ця інформація перевіряється.

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«За наявною інформацією, ще могло бути до 8 людей на цьому борту», - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня у Чорному морі, в селищі Затока Білгород-Дністровського району Одеської області, катер «Іволга», на борту якого перебували 36 осіб, перекинувся. Загинули 14 осіб, врятувати вдалося 22 людині.

За інформацією Регістра судноплавства України, катер мав дійсні документи, що дозволяють перевозити 12 пасажирів і три члени екіпажу. За попередніми даними, аварію спричинило перевантаження судна.

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Відкрито кримінальну провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років. Капітана судна затримано.