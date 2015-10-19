На затонулому під Одесою катері була вимкнена радіолокація – Зубко

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко, передає "112 Україна".

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"Капітан порушив дуже багато тих інструкцій, які могли б не дозволити взагалі призвести до такої трагедії. Починаючи з того, що у нього фактично була виключена радіолокаційна система, він виходив зі стихійного місця, а не з облаштованих причалів. І кількість пасажирів, які повинні були знаходитися на кораблі, їх повинно було бути не більше 12-ти", - заявив Зубко.

Зазначимо, раніше Геннадій Зубко повідомив, що, ймовірно, на "Іволзі" було не 36, а 44 пасажири.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня у Чорному морі біля селища Затока Одеської області, перекинувся катер "Іволга", на борту якого, як було заявлено, знаходилося 36 осіб, з яких загинуло 14.

18 жовтня у регіональному главку МВС заявили, що не виключається збільшення чисельності загиблих. Пошуково-рятувальна операція ще не завершена і на борту могло бути понад 40 осіб.