Док з фільму "Назад у майбутнє" записав відеозвернення

Відповідне відео розміщено на офіційній сторінці фантастичного фільму у Facebook.

"Мої підрахунку виявилися правильними - зараз 21 жовтня 2015 року. Майбутнє нарешті настало. Так, воно відрізняється від того, яким ми його собі уявляли. Але не хвилюйтеся. Ваше майбутнє ще просто не написане. Нічиє не написане. Воно стане таким, яким ви самі його зробите. Тому робіть його гарним", - йдеться у його зверненні.

10/21/15! The Future is NOW! Doc Brown has a special message just for you. #BTTF2015 Posted by Back to the Future Trilogy on 20 жовтня 2015 р.

Варто зазначити, що сьогодні, 21 жовтня 2015 року, - день, в який герой фільму Марті Макфлай перемістився на машині часу.

21 жовтня 2015 року відзначається у всьому світі як День трилогії "Назад у майбутнє".