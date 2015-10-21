У Росії анонсували вторгнення 42-го "гумконвою" на окупований Донбас

У МНС РФ анонсували на 22 жовтня вторгнення 42-го «гуманітарного конвою» на тимчасово окуповані території Донбасу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, «у Ростовській області завершилося формування 42-ї колони МНС Росії з гуманітарною допомогою для жителів Донецької і Луганської областей. Її вихід з Донського рятувального центру МНС Росії відбудеться вранці 22 жовтня».

Співрозмовник агентства заявив, що всього на Донбас відправляться понад 100 автомобілів, завантажених гуманітарною допомогою загальною вагою понад 1000 тонн, і основна маса вантажу - це нібито продукти харчування (консерви, крупи і цукор).

Читайте такожНа Донбасі люди труяться неякісною російською "гуманітаркою" - Лисенко

За його словами, гуманітарний вантаж для формування колони надходив від громадських організацій та профспілкових об'єднань з різних регіонів РФ, а перед завантаженням було проведено обов'язковий плановий технічний огляд автомобілів, їх дозаправка, проведено заміну витратних матеріалів, водії проінструктовані і готові до руху.

Як повідомляв УНІАН, Росія з літа 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані "гуманітарні конвої" - колони вантажівок, вміст яких українській стороні невідомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі .

У МЗС неодноразово вимагали від РФ припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої "гуманітарної допомоги".