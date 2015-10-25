Показники явки на вибори в ряді областей станом на 16:00 рекордно низькі

Як повідомив УНІАН начальник відділу адміністрування апарату Львівської облдержадміністрації Федір Алєйніков, "зараз проголосували 37% виборців. Лідером по явці у Львівській області є Сокальський район, тоді як в обласному центрі явка нижча середньої. Очікуваний показник має становити 50%".

"На 16.00 в середньому по Сумах явка склала близько 33%, або 77 тисяч 183 виборців. В залежності від округу – від 30% до 35%", – зазначив член Сумської обласної виборчої комісії Роман Петренко.

У Черкаській міській виборчій комісії УНІАН повідомили, що станом на 16:00 проголосували 29,8% виборців. Для Черкас це рекордно низька явка. Як відзначають у МВК, молодь практично проігнорувала вибори.

На думку директора департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Черкаської облдержадміністрації Сергія Пасічника, явка по Черкаській області складе не більше 45-50%.

У Хмельницькій області станом на 16:00 явка на місцевих виборах склала 33%. Такі дані отримані з тервиборчкомів регіону.

Найбільше виборців проголосувало в Білогірському та Старокостянтинівському районах – більш 50% і 47%, відповідно.

У Хмельницькому обласному Комітеті виборців України назвали такі показники рекордно низькою явкою. Зазвичай на місцевих виборах активність виборців була значно вище.

Також у КВУ заявили, що суттєвих порушень на разі не зареєстровано.

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У Тернопільській області на 15:00 проголосували 33,13% виборців.

Як повідомив УНІАН заступник голови ОДА Віктор Шумада, найбільша явка зафіксована в Ланевецькому районі (39,39%), Шумському (38,03%) і Монастириському (37,48%).

Найнижча – в Бережанському районі (29,4) і в Чорткові (29,6%).

У Тернополі явка на 15:00 склала 30,1%.

В Івано-Франківську явка виборців на 16:00 склала 35,29%, повідомляють спостерігачі ОПОРИ.