Маріупольських ветеранів привітали з Днем визволення України (фото)

Маріупольських ветеранів привітали з 71-річницею визволення території України від німецьких окупантів.

Сьогодні о 15:00 в ДК "Молодіжний" відбувся урочистий захід до Дня визволення України від німецько-фашистських загарбників, повідомляє міський сайт 0629.com.ua. Торжество розпочалося з виконання державного гімну країни. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих. Після офіційної частини творчі колективи Маріуполя подарували ветеранам святкову концертну програму.

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