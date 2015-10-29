Слідчі ГПУ підтвердили, що у матеріалах справи щодо розстрілу Майдану є "російський слід" - Наливайченко

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам після відвідування Головного слідчого управління Генпрокуратури заявив екс-голова СБУ Валентин Наливайченко.

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"Усі матеріали є, можу підтвердити", - сказав він.

На запитання, чому керівництво ГПУ заявляє про зворотнє, якщо матеріали про "російський слід" у справі є, Наливайченко відповів: "Тепер я це не коментую, зрозумійте мене правильно. Далі представники прокуратури мають усі можливості оприлюднювати всі позиції. Те, чим я можу поділитися з усіма громадянами: що матеріали є, досліджуються, і ця версія (про "російський слід" - УНІАН) – теж".

Як повідомляв УНІАН, у річницю розстрілу активістів на Майдані Незалежності в Києві президент Петро Порошенко заявив, що, за інформацією СБУ, бійці спецпідрозділу "Альфа" дали свідчення про те, що помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков керував організацією снайперських груп іноземців на Майдані.

Наливайченко також заявляв, що Сурков, приїжджаючи тоді в Україну, проживав спільно з колишнім головою СБУ Олександром Якименко на одному з об'єктів СБУ, а також відвідував Адміністрацію президента.

Пізніше генпрокурор Віктор Шокін заявив, що Генеральна прокуратура не має даних про російський слід в розстрілі активістів Майдану під час подій в лютому 2014 року в Києві, але нещодавно Наливайченко спростував заяву Шокіна про відсутність у нього цих даних. Екс-глава СБУ заявив, що відповідні матеріали з доказами знаходяться в Адміністрації президента і в Генпрокуратурі.

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20 жовтня начальник управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, Сурков і представники ФСБ РФ приїжджали в Україну з метою ознайомитися з подіями на Майдані, і їх причетність до розстрілів активістів не встановлена.

Також він повідомив, що слідчі Генпрокуратури викличуть Наливайченка на допит в якості свідка для дачі пояснень щодо його заяв про нібито наявність російського сліду в події на Майдані. У той же час Горабтюк зазначив, що на численні запити Генпрокуратури ніякої конкретної інформації СБУ з цього приводу не надавала.

За його словами, "ніяких документів з доказами, що ці особи якимось чином сприяли або були задіяні, не надавалося". В даний час Наливайченко продовжує наполягати, що надавав Генпрокуратурі всі дані про те, що представники ФСБ причетні до розстрілу на Майдані.