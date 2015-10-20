Наливайченко розчарований спробами ГПУ захистити Росію у справі про розстріли майданівців, але на допит все одно прийде

Як повідомили УНІАН у прес-службі Наливайченка, він сказав: "Не дам нікому знущатися над пам'яттю загиблих героїв Небесної Сотні та їхніми родинами, які вимагають результатів правди від ГПУ як органу, який веде розслідування".

Наливайченко наголосив, що в нього «викликає розчарування позиція Генпрокуратури захистити ФСБ РФ та їхніх російських керівників». «Виходить, що в ГПУ більше претензій до Наливайченка, ніж до Суркова?», - запитав він.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 жовтня, начальник Управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генпрокуратури Сергій Горбатюк, заявив, що слідчі ГПУ викликають на допит Наливайченка як свідка для надання пояснень щодо його заяв про начебто наявність “російського сліду” у подіях на Майдані Незалежності під час Революції Гідності.

За його словами, у січні 2015 року Наливайченко заявив, що СБУ встановила причетність до розстрілів на Майдані російських спецслужб.

Водночас Горабтюк зазначив, що на численні запити Генпрокуратури жодної конкретної інформації СБУ щодо цього не надавала.

"Ми запрошуємо пана Наливайченка як свідка на допит, щоб він нам показав і розповів, де він бачить докази, про що говорить, де ті матеріали, про які він говорить. Тому що те, про що він говорить, доказів не має", - сказав Горбатюк.