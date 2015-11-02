У Києві вагітній жінці загрожує тюрма за самозахист від п'яного рецидивіста
Вагітній жінці загрожує до двох років позбавлення волі попри те, що загиблий рецидивіст у минулому був засуджений за вбивство дівчини.
У Києві вагітна жінка, захищаючись від нападника, вбила його ножем, повідомляє Магнолія-ТВ з посиланням на прес-службу ГУ МВС України в Києві.
"Так, 30-річна жінка близько 4-ї години ранку поверталася від подруги. Коли проходила біля зупинки громадського транспорту, до неї підійшов незнайомець і запропонував випити по чарці", - говориться у повідомленні.
Зазначається, що від пропозиції незнайомця жінка відмовилася, пояснивши це тим, що знаходиться на третьому місяці вагітності. У результаті нетверезий "залицяльник" дістав із кишені ніж та, погрожуючи ним, став бити вагітну.
"Захищаючись, жінка перехопила ніж у нелюда та вдарила його у груди. Зрозумівши, що накоїла, вона намагалася врятувати чоловіка, а потім, перелякавшись, втекла", - інформує видання.
Близько 7-ї ранку на зупинці громадського транспорту перехожі знайшли мертвого чоловіка та зателефонували у міліцію.
У статті підкреслюється, що правоохоронці встановили особу померлого. Ним виявився 43-річний киянин, який у минулому був засуджений за вбивство дівчини у Оболонському районі столиці.
У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці затримали уродженку Дніпропетровської області.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ст.118 (Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони) КК України.
Жінці загрожує покарання - до двох років позбавлення волі.
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