У Слов'янську військові здали заліки з бойової підготовки (Фото)

Протягом усього тижня тривала підсумкова перевірка знань особового складу за навчальний рік, повідомляє slavgorod. До перевірки залучались всі військовослужбовці частини. Приймали заліки з основних предметів навчання офіцери Східного територіального управління, повідомив капітан Анатолій Гришко.

Традиційно підсумкову перевірку почали зі стройового огляду, опитування особового складу частини та стройової підготовки.

Також гвардійців оцінювали за рівнем підготовленості за програмами бойової та спеціальної підготовки. Детальну увагу особового складу було звернуто на дотримання заходів безпеки при користуванні зброєю і боєприпасами.

Особовий склад частини з успіхом здав нормативи, тим самим показавши гарні результати підсумкової перевірки. Не гірше за чоловіків результат з усіх предметів навчання показали жінки-військовослужбовці.

По закінченню перевірки були підведені підсумки, на яких проаналізували стан справ у частині і поставили завдання на найближчий час.