Православні митрополити різних країн звернулись до українців з нагоди 400-ліття Київських духовних шкіл

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, брифінг з митрополитами Помісних Православних Церков відбувся після богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

«Представники Помісних Православних Церков приєдналися до нашої спільної молитви, в якій ми просили миру та щастя для нашої благословенної української землі та для всього світу», - зазначив Предстоятель УПЦ Блаженніший митрополит Онуфрій.

Представник Антіохійської Православної Церкви митрополит Ніфон зазначив, що прибув в Україну, представляючи антіохійського Патріарха.

Читайте такожПорошенко привітав Київські духовні школи з 400-літтям від дня заснування

«Блаженніший митрополит Онуфрій та інші ієрархи Української Православної Церкви дуже люблять і дорожать Україною. Ми вчимося у них, якими потрібно бути патріотами. Бережіть їх, любіть їх. Як ліванець, хочу побажати Україні процвітання, щоб любов була між усіма вами», - сказав митрополит Филиппопольський Ніфон.

Представник Константинопольської Церкви митрополит Микита звернув увагу, що «всі представники Помісних Православних Церков присутні тут (у Києво-Печерській лаврі - Ред.) з молитвою та любов’ю».

«Ми всі разом святкуємо цей великий день. Ми молимося за мир, за благодать Божу, за благословення на ваш народ», - побажав митрополит Дарданельський, іпертим і екзарх усього Геллеспонта Микита.

Митрополит Єрусалимської Православної Церкви Тимофій, представляючи Патріарха Феофіла III, зазначив, що «Єрусалимська Церква тісно пов'язана з українським народом».

«Висловлюємо сердечне вітання та побажання, щоб цей навчальний заклад продовжував приносити користь православ'ю в усьому світі та сприяв тому, щоб український народ, який зараз проходить через страждання, якомога скоріше відчув мир», - сказав митрополит Вострський Тимофій.