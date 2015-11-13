На Донеччині бойовик "Оплоту" на прізвисько "Бейбік" отримав 8 років тюрми

Як йдеться в повідомленні прес-служби Донецької обласної прокуратури, 9 листопада Дзержинський міський суд повністю підтримав позицію державного обвинувачення і визнав винним 21-річного жителя селища Красноярське Добропільського району у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч. 1 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток , штампів) КК України.

Слідство встановило, що чоловік в період з грудня 2014 по квітень 2015 року приїхав у тимчасово неконтрольований українською владою Донецьк і вступив у структурний підрозділ терористичної організації "ДНР" - батальйон "Оплот".

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Отримавши позивний "Бейбік", чоловік незаконно отримав зброю для охорони блокпостів та інших об'єктів, захоплених терористами. Крім того, засуджений контролював переміщення автотранспорту та фізичних осіб на блокпосту в Дзержинську, оглядав автомобілі і речі пасажирів, погрожуючи застосуванням вогнепальної зброї.

У квітні поточного року чоловік був затриманий співробітниками Служби безпеки України з підробленим паспортом громадянина України.

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В ході судового розгляду терорист не визнавав своєї провини, однак державним обвинуваченням було надано достатню кількість доказів.

Чоловіка засуджено до 8 років позбавлення волі.