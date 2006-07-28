Янукович на відміну від Тимошенко знає українську мову ”на відмінно”

Колишня прес-секретарка Віктора Януковича, член Партії регіонів Ганна Герман вважає, що лідер партії Янукович розмовляє українською мовою “на п’ятірку”, повідомляє газета “Сегодня” за 28 липня 2006 року. За словами соратниці лідера, незважаючи на те, що він походить із російськомовного середовища, як і лідер БЮТ Юлія Тимошенко, – у нього “зовсім немає акценту”, на відміну від Тимошенко. Щоправда, часом він неправильно розставляє наголоси, каже Герман. Але це, на її думку, “на оцінку не впливає.”

Герман розповіла, що вивчати українську мову Янукович почав, “коли зрозумів що стане прем’єром, а через три місяці після призначення вже цілком достатньо нею спілкувався.” Герман пригадує, що завжди давала Януковичу матеріали українською мовою, за винятком передвиборчих, “оскільки йому доводилося виступати на Південному Сході.”

Як повідомляє газета “Сегодня”, у Януковича та Миколи Азарова була одна вчителька з української мови, киянка на прізвище Шевченко. Проте Азарову так і не вдалося вивчити українську мову.

Підготувала Ольга Піцишин

Від автора. Янукович, за оцінками російських фахівців, розмовляє російською мовою з яскраво вираженим українським акцентом.