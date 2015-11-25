ЗМІ: У Севастополі зник мобільний зв'язок

У місті неможливо зробити виклик ні через операторів "WIN", ні через "МТС Росія" – не проходять навіть дзвінки на екстрені номери – поліції, пожежної служби, швидкої допомоги, передає "Крим.Реалії".

При спробі подзвонити на екранах мобільних телефонів з'являється напис "помилка зв'язку" або "виклик завершений, немає з'єднання".

Електрику в місті, всупереч опублікованими графікам подачі, вимикають не на три години, а на сім-вісім. Так, в одному з найбільш густонаселених районів міста – Гагарінському – другу добу вимикається електрика о шостій вечора і вмикається вже під ранок.

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Жителі при цьому скаржаться на неможливість додзвонитися на диспетчерські номери телефонів "Севастопольенерго".

Нагадаємо, в Криму 22 листопада через пошкоджені опори ЛЕП у Херсонській області о 00:25 сталося відключення електроенергії, що надходить на територію півострова з материкової частини України.

Раніше УНІАН повідомляв, що сьогодні в окупованому Криму припинена робота великих промислових підприємств, для дітей оголосили позапланові канікули до 30 листопада.