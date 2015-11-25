В Одесі за антиукраїнські висловлювання в соцмережах відсторонили від роботи 7 поліцейських

Як повідомила УНІАН прес-секретар патрульної поліції Одеси Алла Марченко, 24 листопада 7 співробітників поліції, серед яких одна дівчина, офіційно відсторонені від роботи.

Читайте такожУкраїнським поліцейським заборонили вести сторінки в "Одноклассниках" та "Вконтакте"

Зокрема, встановлено, що в період Революції Гідності вони засуджували Майдан, виправдовували силові дії стосовно проукраїнських активістів, а також висловлювали підтримку проросійським силам на сході України.

«В даний час стосовно цих працівників проводиться службова перевірка, після закінчення якої будуть зроблені відповідні висновки та прийнято рішення. Також зараз перевіряється весь особовий склад – на предмет висловлювань в соціальних мережах тощо», - сказала Марченко.

Відповідаючи на запитання УНІАН, чи відомо керівництву патрульної поліції Одеси про антиукраїнські висловлювання їх співробітника, відомого бодібілдера Ігоря Ткаченка, що мали місце в 2014 році (про що повідомляють деякі користувачі соцмереж), Марченко відповіла ствердно.

«Стосовно нього є питання. Сьогодні вранці спілкувалася з начальником, стосовно нього також триває перевірка», - сказала Марченко. Вона сказала, що службову перевірку проводять відділ моніторингу, відділ кадрів, а також командири підрозділів.

Начальник прес-служби також повідомила, що за розпорядженням голови Національної поліції України Хатії Деканоїдзе поліцейським заборонено вести свої сторінки в «Одноклассниках» і «ВКонтакте».

«Це питання безпеки працівника та його сім'ї. Це визнана у всьому світі практика», - сказала Марченко, відзначивши, що в патрульній поліції Одеси служать близько 800 осіб, на рахунку яких низка розкритих злочинів, затримань тощо.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада член колегії МВС України Антон Геращенко заявив, що аналіз соціальних мереж патрульних виявив сімох поліцейських з антиукраїнськими поглядами.

Як повідомлялось, 20 листопада Київського поліцейського звільнили за заклики до "Беркута" розігнати Майдан взимку 2014 року.