МВС буде перевіряти соцмережі кандидатів до Нацполіції – Геращенко

Профілі претендентів на посади в Національній поліції будуть перевіряти. Про це народний депутат, радник міністра МВС Антон Геращенко написав на своїй сторінці в Facebook.

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"В майбутньому при прийомі в Національну Поліцію, будуть перевірятися сторінки претендентів у соціальних мережах на предмет їх світогляду і Громадянської позиції. Прохання до активних громадян допомагати Національній поліції в цьому питанні моніторити сторінки поліцейських в соціальних мережах", - написала Геращенко.

Раніше в мережі з'явилися фото записів київського поліцейського Савкіна в Twitter, де він негативно висловлюється про Евромайдан і пише, що треба "розігнати цих бомжів". У зв'язку з цими висловлюваннями його відсторонили від несення служби, а пізніше звільнили.