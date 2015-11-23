У МВС розповіли, що вирахували у соцмережах сімох патрульних з антиукраїнськими поглядами

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив член колегії МВС України Антон Геращенко.

«Хочу заспокоїти тих, хто сьогодні не може спокійно спати після інформації про те, що в патрульну поліцію України потрапили проросійські громадяни з антиукраїнськими поглядами. На сьогодні з 5500 патрульних поліцейських, з аналізу соціальних мереж, визначено лише 7 осіб. Це 1/800 від тих, хто пройшов тести і був відібраний для служби у поліції. Зрозуміло, що, може, тих, хто писав у соцмережах під час Майдану і початку агресії Путіна більше, ніж 7 осіб. Хтось стер записи в соцмережах. Хтось закрив акаунт», - наголосив Геращенко.

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При цьому він запевнив, що це явище не є масовим й істерики щодо цього в таких масштабах робити не варто.

У майбутньому, за словами Геращенко, при прийомі в Національну поліцію питання лояльності буде враховуватися.