Мешканець Донеччини через образу вистрілив по будинку сусіда з гранатомета, той в лікарні - поліція

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook начальник Головного управління поліції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

"Сьогодні (26 листопада - УНІАН) в Трипіллі Артемівського району сусід образився на свого сусіда і зробив постріл з гранатомета по житловому домоволодінню", - написав він.

В результаті чоловіка 1969 року народження госпіталізовано з пораненнями різної тяжкості, а у стрільця співробітники поліції при затриманні в кишені вилучили ще дві гранати.

Читайте такожОБСЄ: ситуація з обстрілами на Донбасі залишається непередбачуваною

"Власник гранатомета і зберігач гранат прогнозовано вжив "вогненної води" для хоробрості", - зазначив Аброськін.

Також начальник донецької поліції повідомив про посилення заходів безпеки у прифронтовій зоні.

"Посилюємо заходи безпеки в прифронтовій зоні. Чи готові ви стати мішенню людини, що незаконно володіє зброєю?", - написав він.