Припинення вогню - не завершення конфлікту: у НАТО вважають, що РФ не виконає Мінські угоди в строк

Про це повідомляє Reuters.

За його словами, встановлення на Донбасі режиму припинення вогню не означає завершення конфлікту. Між тим Брідлав також заявив, що Росія продовжує підтримувати бойовиків на південному сході України.

«Малоймовірно, що всі умови, досягнуті в Мінську, будуть виконані до кінця року», - сказав він.

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Нагадаємо, що термін дії Мінських угод, досягнутих у лютому, закінчується 31 грудня 2015 року. Російська сторона наполягає на тому, що дію угод має бути перенесено на 2016 рік, з чим категорично не згодна українська сторона. Україна зокрема наполягає на тому, що якщо Мінські угоди не будуть виконані в строк, то санкції проти Росії повинні бути продовжені.