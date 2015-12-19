Аваков заявив, що "знайшов баланс" із ФБР щодо затримання Фірташа

Попри те, що в нашій країні не передбачена екстрадиція до США, де проти Дмитра Фірташа розслідується кримінальна справа, українські правоохоронці зможуть затримати олігарха. Про це голова МВС Арсен Аваков повідомив в інтерв'ю "ZN.UA".

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"Він хоче в Україну, бо в нас не передбачено екстрадиції. Але ми разом із ФБР уже знайшли баланс. У відповідності до ст. 597 КПК, у випадку міжнародного правового обігу ми можемо його затримати на 40 днів, згідно Міжнародної конвенції по боротьбі з корупцією, при наявності ордера. Екстрадиції може і не бути, але ми спочатку його заарештовуємо, а потім американці, наприклад, приймають рішення про передачу справи нам. Ми можемо прийняти справу й засудити його тут, а можемо і не зробити цього", - сказав Арсен Аваков.

У той же час він визнав, що на початку грудня, коли Фірташ хотів прилетіти в Україну, але потім передумав, у правоохоронців не було прав його затримувати. Проте через кримінальну справу, порушену проти олігарха по справі банку "Надра", зараз вони є.

"Зараз мова йде ще й про банк "Надра", де є особисто ним підписана і не виконана гарантія на мільярди гривень. Гроші, як ви знаєте, з цього банку були виведені, величезна кількість людей по всій країні постраждала, і бюджет отримав величезну пробоїну. Тому ми дуже серйозно ставимося до цієї справи", - сказав міністр.

Він додав, що МВС також звинувачує групу підприємств Фірташа Ostchem у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах. Аваков повідомив, що по цій справі НАК "Нафтогаз Україна" домовився з олігархом і тепер він поверне державі 4 мільярди гривень. З цієї суми він уже віддав 1,8 млрд.

"Коли він віддасть все, юристи оцінять, чи є далі склад злочину. Я не хочу давати суспільству сигнал про безкарність Фірташа, реально винного, на нашу думку, в серйозних злочинах", - сказав Аваков.

Нагадаємо, Фірташ і пов'язані з ним особи підозрюються у скоєнні злочинів за ст. 191 ч. 5 КПК України в нанесенні шкоди в особливо великих розмірах з мірою покарання від 7 до 12 років позбавлення волі.