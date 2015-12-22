Два російських літаки здійснювали розвідку на адмінкордоні з Кримом

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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«Вчора на адміністративному кордоні з окупованим Кримом наші прикордонники зафіксували розвідувальні польоти двох російських літаків, які рухалися в небі над півостровом», - зазначив він.