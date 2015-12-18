Джемілєв заявив про плани створення військового підрозділу на адмінкордоні з Кримом

Про це повідомляє агентство QHA.

"На кордоні Криму ми хочемо створити військовий підрозділ, воно буде входити до складу ЗСУ і підкорятися Міністерству оборони України. Але можливості України обмежені. Є питання з облаштуванням місця перебування, обмундируванням, озброєнням, харчуванням військових і т. д., не вистачає можливостей для отримання військового досвіду і освіти, медичних послуг. На порядку денному - всі ці витрати. Ось ці питання ми б хотіли обговорити з Туреччиною", - сказав він.

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Лідери кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв і Рефат Чубаров 16-17 грудня перебували з візитом у Туреччині. Вони провели переговори з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом і прем'єр-міністром Ахметом Давутоглу.

Як повідомляв УНІАН, раніше Джемілєв під час прес-конференції у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку заявляв, що Російська Федерація окупувала Крим і докладає всі зусилля для перетворення півострова у військову і навіть ядерну базу.